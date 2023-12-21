21 декабря 2023, 16:33
Появились кадры упавшего на Ставрополье дельтаплана
Гибель двух человек при падении дельтаплана в Старополье подтвердили
Жертвами жесткой посадки легкомоторного дельтаплана около поселка Мирный в Ставропольском крае стал житель региональной столицы и города Лермонтов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
Он опубликовал снимок с места происшествия, на котором видно, что летательный аппарат врезался в землю.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что криминалисты уже приступили к осмотру места падения дельтаплана.
В ведомстве напомнили, что летательный аппарат потерпел крушение в четверг, 21 декабря. По предварительным данным, на месте погибли два человека.
Прибывшие на место следователи осмотрят место происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
СК РФ
Россия
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