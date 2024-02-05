Эксклюзив 05 февраля 2024, 16:18 Появились кадры убийства водителя скорой в Домодедове Убийство водителя сокрой в Домодедове попало на видео

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Момент убийства 33-летнего водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково в Домодедове попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «360».

На ролике видно, что между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них достал оружие и открыл огонь по сотруднику скорой. Тот упал в снег, а злоумышленник скрылся с места преступления.

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О стрельбе стало известно вечером 2 февраля. Пострадавший получил смертельное ранение шеи. Погибший работал на станции скорой в течение пяти лет. К нему на помощь прибыла бригада, в составе которой был брат умершего.

По ходатайству следствия суд арестовал жителя Домодедова, которому предъявили обвинение в убийстве. Мужчина раскаялся и признал свою вину, а также сообщил следствию об обстоятельствах случившегося. Также известно, что в момент убийства стрелявший находился в нетрезвом состоянии.