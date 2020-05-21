Появились кадры тушения пожара на самарском складе с пластмассой

Недалеко от Самары произошел пожар на складе с пластиком. Огонь распространился на площади в 650 «квадратов». Его удалось локализовать. МЧС показало кадры с места происшествия.

Информация о возгорании поступила в ночь на 21 мая, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. Пламя вспыхнуло в одноэтажном складе в поселке Винтай.

Спасатели выяснили, что загорелась хранившаяся в помещении пластмасса. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, огонь мог распространиться на соседнее производственное здание. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Тушение пожара на складе пластмассы под Самарой. Фото: ГУ МЧС по Самарской областиУ МЧС по

К тушению привлекли почти 90 человек и 18 единиц техники, в том числе 57 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Пламя локализовали спустя три часа с начала пожара — в 06:39 — на площади в 650 «квадратов». Погибших и пострадавших нет.