Появились кадры тушения пожара на пилораме под Екатеринбургом

Ночью в поселке Зеленый бор в городском округе Верхняя Пышма тушили крупный пожар на пилораме. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Опубликованы фото и видео с места ЧП.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 7 сентября в 03:21 по местному времени (01:21 по московскому), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На территории промышленной площадки загорелось трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Площадь пожара составила порядка тысячи «квадратов».

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за горючего огонь быстро распространился по территории. На место приехали пожарные. Они тушили пламя из-за укрытия. Существовала угроза взрыва. Пожар тушили 43 человек при помощи 11 единиц техники.

В 03:49 по местному времени огонь потушили. После этого спасатели начали проливку и разбор сгоревших конструкций. Всего на устранение последствий пожара ушло больше двух часов. Пострадавших и погибших нет.