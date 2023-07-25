Эксклюзив 25 июля 2023, 11:43 Появились кадры тушения мощного лесного пожара в поселке Гейнюк в Турции «360» показал кадры тушения пожара возле поселка Гейнюк в Турции

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В Турции разгорелись сильные лесные пожары. Морской водой с помощью вертолетов пламя тушат возле курортного поселка Гейнюк. Кадры оказались в распоряжении «360».

Как сообщил источник, обстановка на данный момент контролируемая, спасатели пытаются гасить очаги возгорания. Однако из-за сухой погоды, жары, которая достигает +35…+37 градусов и сильного ветра быстро это сделать не получается.

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«Подключены более десяти вертолетов, а также грузовые самолеты, около трех штук, которые набирают воду прямо из моря. Паники на пляжах нет, все в спокойном режиме», — рассказали редакции.

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Аномально жаркая погода в Турции сохранялась на выходных, писал «Царьград».

Генеральное консульство России в Анталье призвало российских туристов по возможности не покидать территорию отелей из-за бушующих в республике лесных пожаров, написал ТАСС.

Лесные пожары в Турции вплотную подобрались к отелям. Борьба с огнем развернулась на территории трех провинций — Антальи, Манисы и Кахраманмараш.