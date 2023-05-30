Происшествия 30 мая 2023, 09:21 Появились кадры того, как БПЛА сбили над Рублевкой Shot показал кадры, как система ПВО сбила БПЛА над Рублевкой

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Система ПВО сбила один из беспилотников в районе Рублевки в Подмосковье. Кадры этого момента показал Telegram-канал Shot.

На них виден сначала летящий беспилотник, а потом взрыв в небе.

Утром 30 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось сбить на подлете к российской столице. По его словам, работала система ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Глава региона добавил, что будет информировать их о развитии ситуации.

СМИ написали, что за утро свыше 10 беспилотников сбили в Подмосковье. Известно, что в Москве дроны врезались в квартиры на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Кроме того, беспилотник в Новой Москве выбил окна на трех этажах. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что ряд зданий получил небольшие повреждения, никто серьезно не пострадал.