Происшествия 10 марта 2024, 08:34 Появились кадры спасения ротвейлера из двухметровой ямы на Алтае Сотрудники МЧС вытащили ротвейлера из двухметрового колодца в Алтайском крае Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС в Алтайском крае провели «спасательную операцию из подземелья» — вытащили провалившегося в колодец ротвейлера. Подробности сообщили в пресс-службе министерства.

Собака провалилась в двухметровую во время прогулки. За помощью к спасателям обратился хозяин животного.

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«Из двухметровой ямы пса доставали с помощью пожарных рукавов», — рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Ананко.

Ротвейлер не пострадал. Его оперативно передали владельцу.

Пресс-служба МЧС

Ранее спасателям пришлось вытаскивать козу из двенадцатиметрового колодца в Азовском районе Ростовской области. Домашнее животное угодило в подземную ловушку, когда выбежало из двора. За парнокопытным один из сотрудников МЧС спускался под землю, спасательная операция заняла более часа.