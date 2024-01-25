Происшествия 25 января 2024, 12:54 Появились кадры спасения людей из-под завалов в Новотроицке МЧС показало кадры спасения людей, оказавшихся под завалами в Новотроицке

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В Новотроицке спасли всех оказавшихся под завалами обрушившейся насосной башни. Кадры операции опубликовала пресс-служба МЧС.

Судя по видео, людей доставали с помощью лестницы и тросов. Некоторых сразу переложили на носилки и передали медикам.

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«В Новотроицке спасательная операция завершена», — резюмировали в ведомстве.

Всего из-под завалов спасли шесть человек. Их всех отправили на осмотр к врачам. Операцию проводили через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники.

Как сообщали местные власти, погибли два человека. О смерти одного стало известно почти сразу. Второй скончался в больнице.

Насосная станция обрушилась днем 25 января. Предварительной причиной ЧП назвали взрыв газового баллона подрядчиков, которые проводили ремонтные работы на объекте. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава города Денис Меньшиков сообщил, что из-за обрушения станции местные жители не останутся без водоснабжения.