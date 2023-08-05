Эксклюзив 05 августа 2023, 21:32 Появились кадры сгоревшей в центре Москвы Lamborghini «360» опубликовал кадры сгоревшей в центре Москвы Lamborghini

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Спортивный автомобиль Lamborghini вспыхнул в центральном московском районе Хамовники. Потушить иномарку смогли только пожарные. Кадры с мета оказались в распоряжении «360».

Автомобиль начал дымиться во время езды. Когда водитель остановил спорткар, его задняя часть уже горела. До приезда пожарных люди пытались сами потушить охваченный огнем авто, но у них ничего не получилось.

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Пламя быстро охватило машину. Как отмечал ранее источник «360», поднимавшийся дым можно было увидеть издалека.

В результате потушить дорогой спорткар смогли только приехавшие на место пожарные. Lamborghini полностью выгорела.

Телеканал «360»

Как уточняли «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар центре Москвы потушили на площади в три квадратных метра.