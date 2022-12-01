Эксклюзив 01 декабря 2022, 14:44 Появились кадры с тушения пожара на производстве пластика в Раменском «360» опубликовал видео с места пожара в Раменском

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Пожар случился утром 1 декабря в цеху по производству пластика в Раменском городском округе. По последним данным, огонь уже локализовали. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

На них видно, как к месту едет пожарная машина. Из здания цеха валит густой белый дым.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области, дежурная часть получила информацию о пожаре в 11:30. Он начался в деревне Кузнецово по адресу: улица Центральная, дом 167Г.

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Когда к месту прибыли первые спасатели, то огонь уже охватил 450 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорания на площади 480 квадратных метров в 12:25. Причина случившегося пока не известна, все обстоятельства уточняются.