15 апреля 2024, 08:39
Появились кадры с последствиями аварии на МКАД
Источник «360»: на МКАД произошла автомобильная авария, никто не пострадал
Иномарка Nissan на скорости врезалась в автомобиль ВАЗ на 58 километре МКАД. Об этом сообщил источник «360».
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обе машины получили серьезные повреждения — от одного из автомобилей остался практически один каркас. На кадрах видно, что дорога усыпана автомобильными частями.
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Ранее авария произошла на Магнитогорской улице в Москве. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека. По словам очевидцев, рядом с местом аварии видели вертолет.
Ранее сразу несколько машин столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Из-за массового ДТП возникли трудности с дорожным движением. Представители дептранса рекомендовали водителям объезжать место аварии, чтобы избежать пробок.
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