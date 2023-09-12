12 сентября 2023, 07:44
Появились кадры с поля в Новосибирской области, где экстренно сел самолет
МЧС показало кадры с поля в Новосибирской области, где экстренно сел самолет
Оперативные службы работают на месте аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле Новосибирской области. Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры оттуда.
Лайнер совершил экстренную посадку в Убринском районе Новосибирской области. По словам губернатора региона Андрея Травникова, это произошло в 09:44 по местному времени (05:44 по московскому времени).
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Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Людей уже эвакуировали в пункт временного размещения.
Восточный МСУТ СК России открыл уголовное дело по факту произошедшего. Речь идет о статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Следственная группа сейчас работает на месте ЧП. Она выясняет все обстоятельства случившегося. Также Западно-Сибирская прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что организовала проверку.
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