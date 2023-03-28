Происшествия 28 марта 2023, 03:31 Появились кадры обстрелянного поста ДПС в Ингушетии МВД Ингушетии показало видео обстрелянного поста ДПС

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МВД Ингушетии показало в Telegram-канале видео, снятое у поста полиции «Волга-14», который обстреляли неизвестные злоумышленники. На кадрах видно, что стены здания изрешечены пулями.

«Полиция принимает необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к этому деянию», — говорится в официальном сообщении.

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Нападение произошло около полуночи 28 марта. Неизвестные стали стрелять, предположительно, из автоматического оружия. В результате был обстрелян пост «Волга-14», который находится в Назрановском районе.

«Ранение получил сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей», — сообщало региональное управление МВД.

Правоохранители сейчас устанавливают местонахождение причастных к этому происшествию лиц.

Ранее неизвестные устроили покушение на начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина. Автомобиль взорвался буквально в нескольких метрах от него. Он остался жив. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь мужчины.