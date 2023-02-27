Эксклюзив 27 февраля 2023, 21:30 Появились кадры с места задымления на станции метро «Спортивная» Работа пожарных у станции метро «Спортивная» попала на видео

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Задымление в вагоне одного из составов стало причиной эвакуации пассажиров столичной подземки. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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Задымление произошло вечером 27 февраля на станции метро «Спортивная». Всех людей оперативно эвакуировали.

Источник «360» сообщил, что загорание зафиксировали под составом в центральной части четвертого вагона. Экстренные службы присвоили пожару первый ранг сложности.

В настоящее время возгорание на площади один квадратный метр ликвидировали. Специалисты устанавливают все обстоятельства.

Станцию «Спортивная» временно закрыли. Согласно обновленной информации, возгорание произошло из-за проблем с электродвигателем. Среди пассажиров пострадавших нет.