Появились кадры с места обрушения в жилом доме в Тюмени

Появились фото и видео с места взрыва жилого дома в Тюмени. Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном доме по улице Павла Шарова.

Фото: МЧС Тюменской области

По предварительным сведениям, один человек погиб. В региональном Минздраве рассказали о четырех пострадавших. Одному раненому помощь была оказана на месте. Еще двое пострадавших отправлены в реанимацию ожогового отделения ОКБ№ 1, они в тяжелом состоянии.

«Еще одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму», — рассказала «360» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Информация о хлопке газа поступила в дежурную часть МЧС 7 декабря в 17:40 по местному, 15:40 по московскому времени. В квартире на первом этаже, в которой произошел хлопок, вылетели стекла, вынесло входную дверь. В подъезде дома вылетели окна, оторвало стенные панели, сорвало освещение.

По словам местных жителей, в доме был слышен запах газа: из-за него и вызвали газовщиков. В момент хлопка они как раз решали проблему. Соседи рассказали, что в квартире, в которой произошел взрыв, жили инвалиды-колясочники.