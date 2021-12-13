Появились кадры с места взрыва в Серпухове

Взрыв произошел прямо у входа в православную гимназию в Серпухове. Фотографии с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На них видна территория гимназии, а также кровавое пятно, оставленное у входа.

За взрывом, по версии следствия, стоит 18-летний выпускник этой гимназии. Утром 13 декабря он зашел на территорию учебного заведения и устроил самоподрыв . Он и один 15-летний подросток пострадали, их госпитализировали. Всех преподавателей и учеников вывели из здания. РЕН ТВ сообщил, что на территорию монастыря пустили родителей, они заберут детей домой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жизням детей ничего не угрожает.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — заявил он.

На месте произошедшего работают представители региональной прокуратуры и СК. Они выясняют все обстоятельства случившегося.