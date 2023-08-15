Происшествия 15 августа 2023, 00:28 Появились кадры с места взрыва на заправке в Махачкале «360»: обстановка на месте взрыва на автозаправке в Махачкале, где погиб ребенок

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На месте взрыва на автозаправке в Махачкале продолжают работать экстренные службы. Кадры появились в распоряжении «360».

Судя по видео, радом с загоревшейся заправкой находится много людей. Согласно официальным данным, жертвами взрыва автозаправочной станции стали 12 человек. Различные ранения получили 50 жителей Махачкалы.

Автосервис загорелся вечером 14 августа. После этого прогремел взрыв. Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Администрация Махачкалы предупредила об угрозе повторного взрыва на месте ЧП. В настоящее время 15 человек с ранениями отправили в крупные клиники.

Глава Дагестана Сергей Меликов взял ситуацию под личный контроль, отметив, что более подробную информацию сообщит позже. Городская администрация предупредила об угрозе повторного взрыва на месте ЧП.