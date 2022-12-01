Эксклюзив 01 декабря 2022, 12:06 Появились кадры с места взрыва на парковке в Волгограде «360» опубликовал кадры с места взрыва в Волгограде

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Утром 1 декабря в Волгограде произошел взрыв, в результате чего сгорели четыре машины. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Машины были припаркованы около дома 70 по улице Комарова. По предварительным данным, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующим возгоранием.

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На кадрах с места видно, что от трех машин — они стояли в одном ряду — остался только остов. Сильнее всего пострадал автомобиль, стоящий посередине: остатки корпуса оплавились и выгнулись в разные стороны.

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Четвертая машина стояла на противоположной стороне парковки. Однако ей тоже досталось: оплавилось лакокрасочное покрытие с одной стороны, а также вылетели стекла. Досталось и стоящим поодаль автомобилям. Владелец одного из них — Юрий — в интервью «360» сказал, что о произошедшем узнал от знакомой.

«Мне позвонили и сказали, что у нас прозвучал сильный взрыв. Я тут же приехал», — сказал он.

Мужчина показал, что у его машины также повылетали стекла.

В результате произошедшего погиб трехлетний ребенок, 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.