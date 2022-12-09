Эксклюзив 09 декабря 2022, 18:53 Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Рязани Появилось видео дома в Рязани, разрушенного взрывом газа

Читать 360tv в

Жилой дом обрушился в Рязани после взрыва бытового газа. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

К месту взрыва уже прибыли спасатели. Жители соседних домов также вышли посмотреть на работу спасателей.

Реклама

Областное управление МЧС сообщило, что дом находится по улице Пушкина. В результате взрыва обрушились перекрытия и межкомнатные перегородки квартир между первым и вторым этажами.

Реклама

Всего на месте происшествия работают семь единиц техники и 19 спасателей. Официальной информации по количеству пострадавших пока не поступало.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в медицинское учреждение на скорой помощи увезли двух жильцов. Предварительной причиной взрыва стала детонация бытового газа.

Малков лично прибыл на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.