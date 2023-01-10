Эксклюзив 10 января 2023, 13:29 Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Коломне Последствия взрыва в жилом доме в Коломне попали на фото Телеканал «360»

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В результате взрыва газа в жилом доме в селе Непецино городского округа Коломна получили повреждения окна четырехэтажного здания. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

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На снимках видно, что прибывшие спасатели эвакуировали жильцов четырехэтажки на улицу. В пострадавшей квартире на первом этаже выбиты окна. Повреждения получили и рамы в подъезде.

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Спасатели получили сигнал о произошедшем взрыве 10 января около 12 часов дня. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь раненому. В МЧС по Московской области «360» рассказали, что пожара после взрыва не было. Несущие конструкции дома не пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В апреле в Ступине произошел взрыв газа. Разрушения получил дом на Центральном переулке. В преддверии Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил жителям поврежденных квартир ключи от обновленного жилья. Работы по восстановлению здания вели без выходных.