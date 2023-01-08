08 января 2023, 04:49
Появились кадры с места взрыва газа в Хасавюрте
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте опубликовали в Сети
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте. Очевидцы происшествия опубликовали фото и видео с места в социальных сетях.
Реклама
На кадрах видно, что около дома лежат кирпичи от пострадавшей от взрыва стены. Также в здании выбиты окна. Внутри помещения еще виден огонь, а на улицу выходит дым. Также в доме можно увидеть луч от фонаря, с которым спасатели осматривают здание и ищут возможных пострадавших.
В ночь на 8 января взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома по улице Датуева. После этого там начался пожар. По последним данным, как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев, пострадали пять человек. Троим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Еще двоих доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Дагестану, из здания эвакуировали 10 человек. По прибытии первого пожарного расчета, огонь охватил помещение на площади 20 квадратных метров. Все обстоятельства взрыва продолжают выяснять.
Пожары
Взрывы
Реклама
Реклама