Происшествия 08 января 2023, 04:49 Появились кадры с места взрыва газа в Хасавюрте Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте опубликовали в Сети

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте. Очевидцы происшествия опубликовали фото и видео с места в социальных сетях.

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На кадрах видно, что около дома лежат кирпичи от пострадавшей от взрыва стены. Также в здании выбиты окна. Внутри помещения еще виден огонь, а на улицу выходит дым. Также в доме можно увидеть луч от фонаря, с которым спасатели осматривают здание и ищут возможных пострадавших.

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В ночь на 8 января взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома по улице Датуева. После этого там начался пожар. По последним данным, как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев, пострадали пять человек. Троим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Еще двоих доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Дагестану, из здания эвакуировали 10 человек. По прибытии первого пожарного расчета, огонь охватил помещение на площади 20 квадратных метров. Все обстоятельства взрыва продолжают выяснять.