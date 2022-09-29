Появились кадры с места взрыва газа в автомобиле на юго-западе Москвы | 360°

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Появились кадры с места взрыва газа в автомобиле на юго-западе Москвы

Появились видео и фото с места взрыва газа в автомобиле на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы в одном из припаркованных во дворе автомобилей взорвался газ. «360» публикует первые кадры с места происшествия.

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На кадрах видно, что припаркованные рядом автомобили серьезных повреждений не получили. В машине, где произошел взрыв газа, выбиты стекла.

Все произошло на улице Генерала Тюленева у дома № 41. Как до этого сообщал источник «360» в оперативных службах города, в результате происшествия пострадал человек.

Он получил ожоги лица и рук. Медики оказал ему необходимую помощь.

Специалисты выяснят все причины и обстоятельства взрыва газа в автомобиле.

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