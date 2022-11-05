Появились кадры с места возгорания в гаражном комплексе на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 20:03 Появились кадры с места возгорания в гаражном комплексе на юго-востоке Москвы Видео «360»: пожар произошел в гаражном комплексе в Москворечье-Сабурово

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На юго-востоке Москвы произошло возгорание в гаражном комплексе. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Пожар случился в московском районе Москворечье-Сабурово. Предположительный адрес возгорания гаражного комплекса: Каширское шоссе, 59, корпус 2.

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На кадрах видно, как спасатели разбираются с последствиями распространения огня. На месте видны несколько пожарных расчетов и карета скорой помощи.

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По данным источника «360», на месте произошел небольшой взрыв, в результате чего загорелись шесть гаражей. Часть из них была переделана под работу автосервисов. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Имеется информация об одном пострадавшем во время пожара. Детали случившегося устанавливаются.

В ночь на 5 ноября произошло еще одно серьезное возгорание. ЧП произошло в костромском ночном клубе «Полигон». В заведении случилась потасовка, во время которой один из посетителей выстрелил из ракетницы. Из-за этого загорелся потолок, огонь распространился по всему кафе. В результате выгорел почти весь клуб. Спасатели эвакуировали оттуда 250 человек. Известно о 13 погибших. Подозреваемого в случившемся задержали, он признал вину. По словам очевидца, выстрел произошел случайно из-за того, что молодого парня толкнули. В Костромской области 7 ноября объявили траур по погибшим во время пожара.