Происшествия 17 августа 2023, 19:44 Появились кадры с места возгорания двухпалубной яхты в Петербурге Транспортная прокуратура опубликовала кадры возгорания яхты в Петербурге

Читать 360tv в

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания двухпалубной яхты в Санкт-Петербурге. Кадры с места пожара опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Пожар произошел в яхт-клубе в Петроградском районе города в районе дома № 4 по Южной дороге. Судя по видео, огонь не только распространился по палубе, но и охватил крышу суда. В небо поднялись клубы дыма. Рядом стояли другие яхты.

Реклама

«Предварительная причина — неисправность генераторной установки. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании в яхт-клубе в Петроградском районе поступила в МЧС 17 августа в 16:59 по местному времени. На место выехали спасатели.

По данным пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу, огонь тушили 32 сотрудника и семь единиц техники. Данные о пострадавших не поступали.