Эксклюзив 12 июля 2023, 18:18 Появились кадры с места убийства медведицы, которая напала на хозяйку в Подмосковье Источник «360»: Охотник застрелил медведя, который выгнал из дома хозяйку в Подмосковье

Читать 360tv в

В Одинцовском районе охотнику пришлось застрелить медведицу, которая пыталась напасть на хозяйку в Одинцовском городском округе. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Медведица Машка выгнала свою хозяйку из дома в деревне Большое Сареево. Раньше проблем с животным не было. Но в этот раз эенщина плохо закрыла клетку, в результате чего Маша выбежала на участок. Хозяйке пришлось убегать от «домашнего» питомца, который жил у нее более 20 лет. Потом и вовсе женщине пришлось звать на помощь.

Реклама

Как уточнил источник «360», на место прибыли правоохранители, сотрудники Росгвардии и профессиональный охотник с тепловизором. Пока специалисты отлавливали буйную медведицу, хозяйка спряталась в ближайшем кафе.

В результате охотник застрелил животное.