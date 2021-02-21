Появились кадры с места убийства двух детей в Москве

В квартире на северо-востоке Москвы, где было совершено убийство двух детей, сейчас работают криминалисты. По оперативной информации, 36-летняя женщина совершила преступление до прихода мужа.

Женщина сама вызвала скорую помощь, сообщив при этом супругу о содеянном. Как уточнил корреспондент «360», сейчас подозреваемая в убийстве детей находится в больнице, после осмотра врачей к ней допустят следователей.

Пока неясно, что толкнуло женщину на преступление.

Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетних. В ведомстве считают, что 20 февраля в одном из домов по Ясному проезду женщина убила своих детей трех и 11 лет, а потом нанесла себе несколько ранений. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка. Отца и соседей семьи допрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.