Появились кадры с места столкновения самолетов в Шереметьево
На фотографиях из Шереметьево видно, что два самолета зацепились крыльями, на которых видны повреждения.
Прилетевший из Минска самолет задел другой в ШереметьевоПодробнее
Столкновение двух самолетов произошло утром 15 ноября в столичном Шереметьево. Airbus A-320 выполнял рейс из Минска и после приземления в Москве начал руление на стоянку. Во время движения лайнер задел другой стоявший самолет.
После инцидента следователи начали доследственную проверку в аэропорту. Сейчас сотрудники СК работают на месте случившегося и выясняют все детали и подробности.
«В связи с авиационным событием в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка», — сообщила представитель ведомства Елена Марковская.
Она добавила, что после проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «360» подчеркнули в Шереметьево, что столкновение самолетов не повлияло на работу воздушной гавани.