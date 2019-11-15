Появились кадры с места столкновения самолетов в Шереметьево

Прилетевший из Минска самолет после приземления задел крылом лайнер, стоявший в Шереметьево. Никто из пассажиров не пострадал, но обшивке бортов не удалось избежать повреждений. Кадры с места столкновения предоставила «360» пресс-служба Московского межрегионального управления СК на транспорте.

На фотографиях из Шереметьево видно, что два самолета зацепились крыльями, на которых видны повреждения.

Источник фото: Московское межрегиональное управление СК на транспорте

Прилетевший из Минска самолет задел другой в Шереметьево Подробнее

Столкновение двух самолетов произошло утром 15 ноября в столичном Шереметьево. Airbus A-320 выполнял рейс из Минска и после приземления в Москве начал руление на стоянку. Во время движения лайнер задел другой стоявший самолет.

После инцидента следователи начали доследственную проверку в аэропорту. Сейчас сотрудники СК работают на месте случившегося и выясняют все детали и подробности.

«В связи с авиационным событием в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка», — сообщила представитель ведомства Елена Марковская.

Она добавила, что после проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «360» подчеркнули в Шереметьево, что столкновение самолетов не повлияло на работу воздушной гавани.