Появились кадры с места столкновения пяти иномарок на юго-западе Москвы

Пять иномарок столкнулись на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. «360» публикует видео с места ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что на дороге остались части пострадавших автомобилей. Одна из пострадавших машин еще находится на месте. Остальных увезли. Рядом стоят сотрудники дорожной полиции и ЦОДД.

На этом участке столкнулись автомобиль такси Kia, Toyota, Ford, Nissan и Volkswagen. Как удалось выяснить корреспонденту «360» именно водитель последней машины стал единственным пострадавшим и предполагаемым виновником аварии.

После столкновения у водителя Volkswagen застряли ноги в салоне машины. Ему оказали медицинскую помощь. Все столкнувшиеся автомобили убрали с дороги. Движение по проспекту возобновили.