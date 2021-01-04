04 января 2021, 22:43
Появились кадры с места столкновения пяти иномарок на юго-западе Москвы
Пять иномарок столкнулись на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. «360» публикует видео с места ДТП.
На опубликованных кадрах видно, что на дороге остались части пострадавших автомобилей. Одна из пострадавших машин еще находится на месте. Остальных увезли. Рядом стоят сотрудники дорожной полиции и ЦОДД.
На этом участке столкнулись автомобиль такси Kia, Toyota, Ford, Nissan и Volkswagen. Как удалось выяснить корреспонденту «360» именно водитель последней машины стал единственным пострадавшим и предполагаемым виновником аварии.
После столкновения у водителя Volkswagen застряли ноги в салоне машины. Ему оказали медицинскую помощь. Все столкнувшиеся автомобили убрали с дороги. Движение по проспекту возобновили.