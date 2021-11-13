Появились кадры с места смертельной аварии на трассе М5 «Урал»

Челябинские полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения двух легковых машин на трассе М5 «Урал», в котором погибли шесть человек. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «МВД медиа».

На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей вынесло с дороги в овраг. Транспортное средство пытаются достать спасатели. Вторая машина удержалась на трассе, но разбила переднюю часть.

Сотрудники дорожной инспекции предварительно установили, что водитель Mitsubishi Lancer во время обгона врезался в ехавшую навстречу LADA Kalina. От удара отечественная легковушка вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии на месте от полученных травм скончались оба водителя и четверо пассажиров. Выжила только девушка в LADA Kalina. С серьезными травмами ее доставили в больницу.

В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться сотрудники полиции. Дорожные инспекторы занимаются организацией движения машин по трассе, которое затруднилось из-за аварии.