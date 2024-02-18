18 февраля 2024, 18:47
Появились кадры с места смертельного пожара в квартире на юге Москвы
Прокуратура подтвердила гибель мужчины при пожаре в квартире на юге Москвы
Жертвой пожара в четырехкомнатной квартире многоэтажного дома в Северном Чертанове на юге Москвы стал мужчина 1950 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало кадры из сгоревшего помещения.
В пресс-службе добавили, что для установления причин возгорания назначили пожарную-техническую экспертизу. Установление всех обстоятельств взяла под контроль Чертановская межрайонная прокуратура.
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Источник «360» в экстренных службах ранее сообщил, что из горящей квартиры прибывшие на место спасатели эвакуировали двух человек. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, и его реанимацией занялись медики. Но жизнь мужчины спасти не удалось.
Собеседник «360» уточнил, что пожарные потушили пламя на площади в 50 квадратных метров. Огонь охватил две из четырех комнат, кухню и коридор.
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