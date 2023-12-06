Происшествия 06 декабря 2023, 09:45 Появились кадры с места смертельного пожара на севере Москвы Прокуратура опубликовала фото с места смертельного пожара на севере Москвы Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Московская прокуратура опубликовала кадры с места смертельного пожара, произошедшего в квартире жилого дома на улице Барышиха в Москве. Снимки разместили в Telegram-канале ведомства.

В результате ЧП умерла женщина 1957 года рождения. Возгорание произошло в двухкомнатной захламленной квартире на пятом этаже. Пожар тушили на площади четырех квадратных метров. Горели личные вещи и мебель пенсионерки.

Прокуратура Москвы / Telegram Прокуратура Москвы / Telegram Прокуратура Москвы / Telegram Прокуратура Москвы / Telegram

В ведомстве подчеркнули, что точная причина возгорания станет известна по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ход разбирательств, результаты проверки и принятие по ее результатам решения контролирует прокуратура.

Производственное здание загорелось в Архангельске. Пожар распространился на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Для тушения огня на место прибыли 37 пожарных и 10 единиц техники.