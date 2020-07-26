Появились кадры с места смертельного ДТП с минивэном в Туве

Минивэн перевернулся на дороге в Кызылском районе Тувы. В результате погиб пятилетний ребенок, а девять человек получили травмы. Разбитый автомобиль засняли на видео.

На кадрах с места аварии видно, что у минивэна во время падения выбило все стекла. Задняя часть машины и крыша сильно деформировались.

Авария произошла вечером 26 июля на 48-м километре автодороги Кызыл — Эрзин недалеко от села Целинное. Микроавтобус Toyota Alphard, за рулем которого была женщина, перевернулся во время движения.

«Всего в минивэне находились 10 человек — трое взрослых и семеро детей в возрасте от трех до 13 лет. В нарушение требований ПДД дети перевозились без детских удерживающих устройств. В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу, от тяжести полученных ранений в больнице скончался пятилетний ребенок», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва

Правоохранители выяснили, что пассажиры могли быть членами двух семей. Они возвращались с отдыха на озере Чагытай. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины.