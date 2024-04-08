Происшествия 08 апреля 2024, 10:35 Появились кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Самарской области Прокуратура Самарской области начала проверку после смертельного ДТП с автобусом

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Ночью 8 апреля рейсовый автобус опрокинулся в кювет на трассе Урал — Муханово в районе сельского поселения Алакаевка. Началась проверка на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура Самарской области показала место происшествия.

«Кинельской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба.

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Авария в районе Алакаевки произошла 8 апреля около 01:00. Рейсовый автобус ехал из Чимкента в Нижний Новгород, но, по версии надзорного ведомства, водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Госавтоинспекция Самарской области уточнила, что погибли два человека, еще 10 участников ДТП госпитализировали. По версии правоохранителей, водитель Scania превысил скорость.