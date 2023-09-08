Эксклюзив 08 сентября 2023, 22:37 Появились кадры с места смертельного ДТП на трассе М-11 в Солнечногорске «360» показал фото и видео с места смертельной аварии на трассе М-11

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Три машины и грузовик столкнулись на трассе М-11 между Солнечногорском и Клином. В распоряжении «360» появились фото и видео с места страшной аварии.

На кадрах — стоящая на дороге фура, вокруг которой разбросаны отлетевшие части автомобилей. От двух машин практически ничего не осталось. Очевидцы заметили погибшего человека под одним из транспортных средств. Другая поврежденная машина припаркована у обочины.

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На месте работают дорожные службы, полицейские и скорая помощь. Движение по трассе затруднено — на дороге возникла пробка.

Телеканал «360»

ДТП произошло в 18:35 на 76-м километре трасы М-11. В результате случившегося один человек погиб, трое получили ранения. Уточняется, что легковой автомобиль зашел под фуру в правом ряду.