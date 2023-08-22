Происшествия 22 августа 2023, 03:09 Появились кадры с места предположительного взрыва в районе Строгино в Москве

Читать 360tv в

Очевидцы опубликовали видео с последствиями вероятного взрыва в районе Строгино в Москве. Кадры распространились в социальных сетях.

На видео заметно, как в небо поднялись клубы белого дыма. Предположительно, на этом месте случился взрыв.

Реклама

Ранее стало известно, что в аэропортах Домодедово и Внуково ввели план «Ковер». Все прилеты и вылеты приостановили.

Ограничения в московских аэропортах вводили также и 21 августа. Тогда в Подмосковье предотвратили атаку украинского беспилотника самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, дежурные силы ПВО обнаружили над территорией Московской области дрон и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА упал рядом с населенным пунктом Покровское Рузского городского округа. О пострадавших и раненых не сообщили.

Еще 20 августа украинские боевики пытались атаковать российскую столицу. Тогда силы ПВО обнаружили дрон в воздухе над Ступино. Беспилотный аппарат посадили средствами РЭБ.