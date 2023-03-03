Происшествия 03 марта 2023, 18:37 Появились кадры с места пожара в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске МЧС показало кадры тушения пожара в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске

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Ресторанно-гостиничный комплекс «Фан-фан» загорелся в пятницу в Омске. В настоящее время возгорание ликвидировали полностью. Кадры возгорания региональное МЧС опубликовало в Telegram-канале.

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На видеозаписи пожарные тушат полыхающее двухэтажное здание, из него идут огромные клубы дыма.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в комплексе поступило диспетчеру в 10:22. На месте происшествия работали 60 человек и 17 единиц техники. Площадь горения составила 1,2 тысячи квадратных метров

Два человека из числа персонала самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 12:16. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.