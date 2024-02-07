Происшествия 07 февраля 2024, 13:01 Появились кадры с места пожара в общежитии в Крыму МЧС: крымские огнеборцы ликвидировали пожар в здании общежития

Читать 360tv в

Огнеборцы потушили пожар в здании общежития в Крыму и спасли двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар начался на шестом этаже здания. Всего спасатели эвакуировали из общежития 10 человек, двух жильцов сотрудники МЧС передали врачам.

Реклама

«В Крыму огнеборцы МЧС России на пожаре в общежитии спасли двух человек. Еще восемь эвакуированы», — указали в пресс-службе.

Ведомство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, что в общежитии обгорели стены нескольких помещений, комнаты заволокло дымом. Для тушения огня МЧС задействовало 45 сотрудников и 16 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в школе в Республике Коми. В учебном заведении в селе Грива сработала пожарная тревога, после сигналов которой из здания эвакуировались 38 детей и шесть взрослых. Сначала загорелась крыша школы, после чего огонь перекинулся на помещения. МЧС опубликовало видеозапись с пожаром. Огонь ликвидировали 30 огнеборцев и 10 единиц техники.