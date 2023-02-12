Эксклюзив 12 февраля 2023, 20:15 Появились кадры с места пожара в небоскребе «Москва-сити» Появилось видео с места пожара строящегося небоскреба Moscow Towers в «Москва-сити»

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В Москве горит один из небоскребов делового центра «Москва-сити». Корреспондент «360» снял видео на месте происшествия.

На кадрах видно, что с первых этажей валит густой черный дым. На месте ЧП работают пожарные. Также к небоскребу приехали машины скорой помощи и других оперативных служб.

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Как сообщил источник «360», МЧС выслали к месту пожара подкрепление.

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Площадь возгорания, по последним данным, составляет 100 квадратных метров. Предварительно, загорелись стройматериалы. По информации источника Telegram-канала Readovka, причиной стало короткое замыкание.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.