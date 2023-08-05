Происшествия 05 августа 2023, 23:48 Появились кадры с места пожара в квартире на Проспекте Мира в Москве Прокуратура Москвы проконтролирует проверку после гибели пенсионера в сгоревшей квартире

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Столичная прокуратура показала кадры с места пожара в квартире жилого дома на Проспекте Мира в Москве. После тушения в помещении обнаружили тело 90-летнего мужчины. Также в больницу доставили пожилую женщину, указали в Telegram-канале столичного ведомства.

Квартира вспыхнула на третьем этаже дома, уточнили в ведомстве.

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«После тушения пожара в квартире <…> обнаружено тело мужчины 1933 года рождения. Также госпитализирована пожилая женщина», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, это выяснят с помощью пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре», — заключили в пресс-службе.

Как уточнял ранее источник «360» в экстренных службах столицы, пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире. На момент прибытия пожарных расчетов в квартире наблюдалось сильное задымление. Общая площадь пожара, как уточнили в столичном главке МЧС, составила 30 «квадратов». Спасатели эвакуировали семерых жильцов.