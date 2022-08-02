Появились кадры с места пожара на востоке Москвы

Пожарным удалось локализовать пламя, которое охватило нежилое здание на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. На фотографиях с места происшествия на 1-м Иртышском проезде видно зарево пожара и поднимающийся от строения дым.

Одноэтажная часть железобетонного здания рухнула. Внутри могут находиться газовые баллоны. Информация о пострадавших и причинах возгорания не поступала.