Происшествия 11 декабря 2022, 21:59 Появились кадры с места пожара на рынке «Маяк» после обстрела ВСУ

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Рынок «Маяк» загорелся в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных. Кадрами с места происшествия поделились местные жители в соцсетях.

Киевский район Донецка оказался под обстрелом ВСУ. В результате на рынке «Маяк» начался пожар, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Глава администрации отметил, что снаряды разрушили в одну из квартир девятиэтажного дома. В нескольких зданиях на Университетской улице выбило стекла. Также в одной из многоэтажек загорелась газовая труба.

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В результате обстрела ВСУ ранения получили два ребенка. Украинские снаряды разорвались рядом с домом № 7 на улице Батищева. В Киевском районе в результате обстрела украинских националистов были ранены 87-летняя женщина и 71-летняя горожанка.

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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что 11 декабря из-за обстрела противника в Петровском районе пострадали две женщины. В общей сложности, ранения от украинского огня получили шесть мирных жителей города.