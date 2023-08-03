Происшествия 03 августа 2023, 21:26 Появились кадры с места подрыва мужчиной машины рядом с Москва-Сити РИА «Новости»: опубликованы кадры с места подрыва мужчиной авто рядом с Москва-Сити Pxhere

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Префектура ЦАО показала кадры, сделанные у Москва-Сити, где мужчина подорвал автомобиль. Об этом сообщило РИА «Новости».

В префектуре агентству уточнили, что, предположительно, мужчина бросил в салон машины петарду. На кадрах видно, что в автомобиле разбито боковое стекло со стороны водительского сиденья спортивной иномарки.

«В районе Москва-Сити неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду», — сообщили в префектуре ЦАО.

Там также отметили, что пострадавших нет.

Ранее источник «360» сообщил, что в районе Москва-Сити мужчина кинул в автомобиль, как предполагалось, учебную гранату. Взрыв произошел у второго строения дома № 21 по 1-му Красногвардейскому проезду. У автомобиля выбило стекла. Владелец пострадавшей машины обратился в экстренные службы.