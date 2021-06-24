Появились кадры с места падения вертолета под Петербургом

В Сети появились первые кадры с места падения вертолета в Гатчинском районе Ленинградской области.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимки, на которых виден поднимающийся черный дым.

В главке МЧС по Ленинградской области «360» сообщили, что на место происшествия выехали специалисты для проверки поступившей информации об упавшем вертолете. Подробности случившегося уточняются.

Росгвардия подтвердила, что на борту находились три человека, все они погибли.