Появились кадры с места падения самолета в Ленобласти
На опубликованных кадрах видно перевернувшийся самолет, который лежит в поле. Рядом стоят сотрудники МЧС.
Издание «Невские новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ломоносовского района Ахада Раджаба-оглы Гасанова уточнило, что пилот самолета столкнулся в воздухе со своим коллегой.
«Один уходил на посадку, а второй поднимался в воздух», — уточнил он. Как сообщил ТАСС, столкновение подтвердила Северо-Западная транспортная прокуратура. Второй самолет успешно приземлился.
РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения уточнило, что погибли три человека. Еще один получил травмы. В прокуратуре уточнили, что оба самолета выполняли тренировочный полет.
После крушения на место отправили пожарно-спасательные подразделения. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.