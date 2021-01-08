Появились кадры с места падения самолета в Ленобласти

Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee упал около аэродрома «Гостилицы» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В социальных сетях появились фотографии с места событий.

На опубликованных кадрах видно перевернувшийся самолет, который лежит в поле. Рядом стоят сотрудники МЧС.

Издание «Невские новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ломоносовского района Ахада Раджаба-оглы Гасанова уточнило, что пилот самолета столкнулся в воздухе со своим коллегой.

«Один уходил на посадку, а второй поднимался в воздух», — уточнил он. Как сообщил ТАСС, столкновение подтвердила Северо-Западная транспортная прокуратура. Второй самолет успешно приземлился.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения уточнило, что погибли три человека. Еще один получил травмы. В прокуратуре уточнили, что оба самолета выполняли тренировочный полет.

После крушения на место отправили пожарно-спасательные подразделения. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.