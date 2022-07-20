Появились кадры с места падения детского автобуса в обрыв в Алтае

Эвакуацией детей из упавшего с обрыва в горах Алтая автобуса занимались свидетели аварии. Как сообщила «360» одна из очевидце Виктория, пассажиры сильно испугались и сильно плакали.

По ее словам, они с мужем на своем автомобиле следовали за автобусом, но сам момент его падения не увидели.

«Автобус ехал перед нами, мы приехали, он уже лежал в обрыве. Остановились, спустились вниз и начали выводить детей», — сообщила она.

Женщина добавила, что в эвакуации детей из автобуса сильно помогла веревка, которая оказалась у супруга в багажнике машины.

«Доставали детей по веревке, поднимали наверх. Там еще ребята мимо проезжали, все останавливались и помогали», — добавила Виктория.

Никто из детей серьезно не пострадал, все остались целы. Самый большой ущерб понес водитель автобуса.

«У него перелом ребер, рваные раны, травма головы. Водитель оказался диабетиком, у него сахар подскочил, сознание терял… Потом приехали МЧС и на носилках его вынесли наверх», — продолжила женщина.

Виктория рассказала, что юные пассажиры автобуса оказались гимнастами, которые ехали на спортивные сборы в лагерь. Кому потребовалась медицинская помощь — отвезли в больницу, остальные поехали в лагерь.

Опрокидывание автобуса в обрыв произошло днем 20 июля в Солонешенском районе Алтайского края. На момент аварии в салоне находились 34 пассажира.