Происшествия 01 августа 2023, 20:40 Появились кадры с места падения беспилотника около Севастополя Губернатор Севастополя Развожаев показал место падения беспилотника около Кара-Кобы

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Заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник упал в районе бывшего села Кара-Коба около Севастополя. Видео с места в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что вызванное детонацией беспилотника возгорание травы потушили прибывшие на место пожарные.

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«Сейчас на месте работают представители всех служб, которые определят тип летательного аппарата», — добавил Развожаев.

Губернатор Севастополя поблагодарил оперативные службы города за четкие и слаженные действия. Местных жителей он призвал доверять только проверенной информации и отписаться от пабликов, которые преследуют цель взбудоражить людей.

«Чтобы не помогать врагу, не пишите в открытом доступе вопросы о каких-либо звуках. Дождитесь информации от меня, она публикуется оперативно», — подчеркнул губернатор.

Также он предупредил горожан, что до 21:00 в Камышовой бухте, а также на Северном и Южном моле Черноморский флот проведет тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению. Поэтому в городе ожидаются громкие звуки.

О сбитом в небе Севастополя БПЛА Развожаев сообщил вечером во вторник, 1 августа. Он заявил, что дрон упал в районе Кара-Кобы и взорвался. От детонации загорелись трава и кустарники.