22 декабря 2022, 02:36
Появились кадры поврежденной при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке, где пострадали Рогозин и Хоценко
Снимки с места обстрела гостиницы в Донецке появились в Сети
В Сети появились кадры с места обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек.
На кадрах видно, что пострадал первый этаж здания. В результате атаки украинских военных в гостинице выбило окна и повредило стены заведения.
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При этом обстреле ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с ними ранения получили еще несколько человек. Сейчас жизни Рогозина и Хоценко ничего не угрожает.
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев тоже был в гостинице в момент обстрела. По его мнению, здание атаковали по наводке. Такое действие он назвал «подлейшей вещью». В гостиницу было три прилета, отметил он. Целью атаки украинских военных мог быть Хоценко, поскольку все началось спустя 10 минут после его приезда. По словам парламентария, жертвой обстрела стал один человек.
ДНР
ВСУ
Донецк
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