Происшествия 22 декабря 2022, 02:36 Появились кадры поврежденной при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке, где пострадали Рогозин и Хоценко Снимки с места обстрела гостиницы в Донецке появились в Сети

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В Сети появились кадры с места обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек.

На кадрах видно, что пострадал первый этаж здания. В результате атаки украинских военных в гостинице выбило окна и повредило стены заведения.

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При этом обстреле ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с ними ранения получили еще несколько человек. Сейчас жизни Рогозина и Хоценко ничего не угрожает.

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев тоже был в гостинице в момент обстрела. По его мнению, здание атаковали по наводке. Такое действие он назвал «подлейшей вещью». В гостиницу было три прилета, отметил он. Целью атаки украинских военных мог быть Хоценко, поскольку все началось спустя 10 минут после его приезда. По словам парламентария, жертвой обстрела стал один человек.