    13 мая 2020, 06:15

    Появились кадры из обрушившейся московской пятиэтажки

    Александра Ломейко, Василиса Андреева, Кирилл Алексеев

    На юго-востоке Москвы обрушились перекрытия в жилом доме. Обвал произошел между чердаком и пятым этажом. Спасатели выводят людей из здания. «360» публикует кадры с места происшествия.

    Перекрытия рухнули в пятиэтажке на шоссе Энтузиастов, 22/18. Повреждены водопроводные трубы, а вода размывает конструкции и заливает подъезд.

    «В пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение перекрытий между чердаком и пятым этажом. Предварительно пострадавших нет. Службы города на месте. В целях безопасности людей из дома выводят. Обстановка спокойная», — уточнили в столичном главке МЧС.

    По информации спасателей, на чердаке произошел разрыв водопроводной трубы. Жидкость начала скапливаться. Когда объем достиг критической массы, случилось обрушение. Сейчас уже эвакуированы 12 человек, среди них дети и инвалиды. Спасательная операция продолжается.

    По словам жильцов, потолок на пятом этаже в трещинах. В любой момент он также может обрушиться.

    Само здание 1932 года постройки.