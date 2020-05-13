Появились кадры из обрушившейся московской пятиэтажки

На юго-востоке Москвы обрушились перекрытия в жилом доме. Обвал произошел между чердаком и пятым этажом. Спасатели выводят людей из здания. «360» публикует кадры с места происшествия.

Перекрытия рухнули в пятиэтажке на шоссе Энтузиастов, 22/18. Повреждены водопроводные трубы, а вода размывает конструкции и заливает подъезд.

«В пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение перекрытий между чердаком и пятым этажом. Предварительно пострадавших нет. Службы города на месте. В целях безопасности людей из дома выводят. Обстановка спокойная», — уточнили в столичном главке МЧС.

По информации спасателей, на чердаке произошел разрыв водопроводной трубы. Жидкость начала скапливаться. Когда объем достиг критической массы, случилось обрушение. Сейчас уже эвакуированы 12 человек, среди них дети и инвалиды. Спасательная операция продолжается.

По словам жильцов, потолок на пятом этаже в трещинах. В любой момент он также может обрушиться.

Само здание 1932 года постройки.