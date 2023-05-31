Эксклюзив 31 мая 2023, 01:09 Появились кадры с места обрушения трибуны в Ростове-на-Дону Глава Ростовской области сообщил о 26 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону во время детских соревнований перевернуло трибуны на стадионе. Кадры с места обрушения появились в распоряжении «360».

Судя по видео, футбольное поле залило дождем. На кадрах видно, что перевернулись сразу несколько конструкций зрительских трибун. На месте работали медики, пожарные и правоохранители.

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Один из находившихся во время происшествия на стадионе мужчин рассказал, что во время детского матча за третье место резко испортилась погода. Из-за порывов ветра игру остановили, а люди пытались укрыться под навесами над трибунами.

«Спрятались на трибуны. Порывом ветра снесло трибуны все. <…> И пострадали люди», — подчеркнул он.

По последним данным, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, известно о 26 пострадавших. Трое несовершеннолетних находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще два ребенка попали в реанимационное отделение после проведенных операций. Другие 11 детей находятся в состоянии средней тяжести. Четверых отправили домой на амбулаторное лечение. Одна женщина погибла.

По словам губернатора, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Когда случилось ЧП, по его поручению на место отправились руководители и специалисты областных ведомств. Также выехали заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Сергей Михайлов. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, по ее результатам будут приняты меры реагирования.