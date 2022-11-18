Эксклюзив 18 ноября 2022, 14:05 Появились кадры с места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы Машины МЧС и полиции в Старопименовском переулке Москвы сняли на видео

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В распоряжении «360» появилось видео из Старопименовского переулка, 18, где обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Судя по кадрам, на место прибыли правоохранители и спасатели.

Возле здания — сразу два полицейских автомобиля, а также машина МЧС. Похоже, что территорию оцеплять не стали — по крайней мере, в ролике этого не видно. Подробности происшествия пока не известны.

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Как ранее сообщил источник канала, напоминающий гранату предмет обнаружили во время проведения следственных мероприятий в одном из помещений здания компании «Светотехника». Оно, кстати, расположено неподалеку от посольства Словении. В здании никто не пострадал.

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Уточнялось, что экстренные службы получили сообщение о потенциально опасной находке в 12:11 и сразу же выдвинулись на место происшествия. В административном здании их встретила охрана. Обстановка внутри оказалась спокойной. Официальной информации об обнаруженном предмете на данный момент не поступало.